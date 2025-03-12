وزارة التربية والتعليم بغزة تنشر قائمة المدارس العاملة في وسط القطاع

في خطوة تهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، نشرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية اليوم، الثلاثاء 11 مارس 2025، قائمة بأسماء المدارس التي ما زالت تعمل في محافظة الوسطى.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الوزارة تحديات جمة، من بينها الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السكان، والظروف السياسية المعقدة التي تؤثر على استقرار القطاع.

ورغم هذه الصعوبات، تبذل الوزارة جهوداً مضنية لتحسين وتطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات.

وتواجه المدارس في قطاع غزة العديد من التحديات، بما في ذلك نقص الموارد التعليمية، والضغط الكبير على المرافق التعليمية، والانقطاع المتكرر للكهرباء، وصعوبة النقل. ومع ذلك، تواصل الوزارة جهودها لتوفير التعليم للجميع، وضمان استمرارية العملية التعليمية.

ويعكس نشر قائمة المدارس العاملة في محافظة الوسطى التزام الوزارة بتلبية احتياجات الطلاب في هذه المنطقة، وضمان حصولهم على حقهم في التعليم.





المصدر / فلسطين أون لاين