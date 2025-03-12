هيئة الأعمال الخيرية العالمية تفتح باب التسجيل لكفالة أيتام غزة (رابط التسجيل)

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للاستفادة من برنامج كفالة الأيتام.

يهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم المالي والاجتماعي للأيتام في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

شروط التسجيل:

- أن يكون تاريخ ميلاد اليتيم بعد عام 2010.

- أن لا يكون اليتيم مكفولاً لدى الهيئة مسبقًا.

آلية التسجيل:

- يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: [رابط التسجيل].

- يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

ملاحظات هامة:

- التسجيل متاح لجميع الأيتام في قطاع غزة.

- يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم والرعاية للأطفال اليتامى الذين فقدوا والديهم بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، حيث توفر الهيئة الدعم المالي والرعاية الاجتماعية لهم لضمان حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.



المصدر / فلسطين أون لاين