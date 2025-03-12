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الاتحاد الأوربي يفرض رسوماً جمركية "انتقامية" على منتجات أمريكية

12 مارس 2025 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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توضيحية عن علاقة دول الاتحاد الأوربي وواشنطن الاقتصادية خلال ولاية ترامب

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم جمركية انتقامية على بعض المنتجات الأمريكية، من بينها "الخمور والدراجات النارية والقوارب"، ابتداءً من أبريل المقبل، وذلك رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم.

وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين" من تداعيات الرسوم الأمريكية، التي تصل إلى 25% على الصلب والألمنيوم وبعض المنتجات المعدنية الأخرى.

وأشارت المفوضية إلى أن الضرائب الأمريكية الجديدة ستؤثر على صادرات أوروبية تقدر قيمتها بـ 26 مليار يورو (نحو 28.3 مليار دولار)، أي ما يعادل 5% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مما سيجبر المستوردين الأمريكيين على دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو إضافية كرسوم جمركية.

المصدر / وكالات
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#رسوم جمركية #الاتحاد الأوربي #منتجات أمريكية

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