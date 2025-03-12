واشنطن تستأنف المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا

أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، اليوم الأربعاء، أن واشنطن رفعت الحظر المفروض على تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وذلك بموجب توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء هذا القرار بعد أن أبدت أوكرانيا استعدادها لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً، وفقاً لما كشفه مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون عقب محادثات جرت في المملكة العربية السعودية.

توتر في العلاقة

وكانت إدارة ترامب قد علّقت المساعدات العسكرية والتعاون الاستخباراتي مع أوكرانيا الأسبوع الماضي، على خلفية توتر في العلاقات بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي ترأس الوفد الأمريكي في محادثات جدة، بأن واشنطن ستقدم عرضاً لوقف إطلاق النار إلى موسكو.

ومن المتوقع أن يتوجه المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو خلال الأيام المقبلة، حيث قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع بأن الجدول الزمني للزيارة قد يكون عرضة للتغيير.

المصدر / وكالات