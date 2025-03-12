قوات الاحتلال تشنُّ حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، واعتقلت عددًا من المواطنين.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد زايط شقيق الشهيد نور زايط، خلال اقتحام ضاحية شويكة، إلى جانب اعتقال الشاب عبد الرحمن عودة من ضاحية ذنابة والشاب مهام العطار من طولكرم.

وفي نابلس، طالت اعتقالات الاحتلال الشابين ياسين عميرة، وعبد الناصر ذوقان من مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي حلحول وسعير واعتقلت 3 فتية وهم: محمد ماجد أبو عصبة، ومحمد فادي أبو عصبة، وآدم عزمي جبارين.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة بيتونيا في رام الله وتضمنت اعتقال أحمد الخطيب من منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن مجدي قاحوش عقب مداهمة بلدة كفر عقب بالقدس المحتلة.

وشهدت محافظة جنين حملة اعتقالات واسعة، وعُرف من بين المعتقلين لواء ناصر محمد أبو جعص، وإبراهيم عماد إبراهيم عامر، وأحمد أسامة محمود أبو علي، ومحمود مراد محمود السعدي، ويوسف سليم أحمد جلامنة، ومحمد محمود حسين سويطي، ومحمد شامي يوسف الشامي، وسلطان أيمن عارف أبو جعص، وأحمد إبراهيم إسماعيل أبو غالي، وقيس رائد حسين بدوي، ووليد عمر حامد أبو حامد، وعبد الله إبراهيم إسماعيل أبو غالي، ويوسف درويش ومنتصر الوردة.

يتبع..

المصدر / وكالات