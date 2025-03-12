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"َسنستهدفُ كلَّ سفينةٍ إسرائيليةٍ تحاولُ كسرَ هذا الحظرِ"

"بعد انتهاءِ مهلة الـ4 أيَّام".. القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستأنف عملياتها البحريَّة ضدَّ الاحتلال

12 مارس 2025 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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"بعد انتهاءِ مهلة الـ 4 أيَّام".. القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستأنف عملياتها البحريَّة ضدَّ الاحتلال

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استئنافها حظر عبور السفن الإسرائيلية كافة، في منطقة البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وأكدت القوات اليمنية، في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، أنّ سريان قرارها بدأ منذ ساعة الإعلان، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها للوسطاء للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشددت على أنّ أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر القرار ستتعرض للاستهداف في منطقة العمليات التي أعلنت عنها.

وأوضحت، أن هذا الحظر سيستمر حتى إعادة الاحتلال الإسرائيلي فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

وختمت القوات اليمنية بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية مؤكدة وقوفها إلى جانب المقاومة.

وفي 7 مارس/ آذار الجاري، أعلن قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي إعطاء حركته مهلة 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود لإلزام الاحتلال على إدخال المساعدات وفتح معابر القطاع.

جاء ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقبل وقف إطلاق النار في غزة، نفّذت القوات اليمنية مئات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب "مرتبطة بإسرائيل"، ضمن "النصرة والإسناد" للشعب الفلسطيني في غزة، إلى جانب توجيههم صواريخ ومسيَّرات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

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