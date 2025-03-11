الأونروا تحدد آخر موعد لاستلام الكابونة لفئة 8 أفراد فأكثر في دير البلح والنصيرات

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تحديد آخر موعد لاستلام الكابونة المخصصة لفئة العائلات التي تضم 8 أفراد أو أكثر، وذلك في مركزي توزيع دير البلح والنصيرات.

وأوضحت الأونروا في بيان لها أن آخر موعد للاستلام سيكون يوم الخميس الموافق 13 مارس 2025.

ونبهت الوكالة إلى أن المتخلفين عن استلام الكابونة خلال الفترة المحددة، سيضطرون إلى الانتظار حتى نهاية الدورة الحالية لاستلامها.

وأشارت إلى أن مركزي التوزيع سيخصصان يومي الأربعاء 12 مارس والخميس 13 مارس لاستقبال فئة العائلات المكونة من 8 أفراد أو أكثر فقط.