70 ألف مصلّ أدَّوا صلاتي العشاء والتَّراويح في المسجد الأقصى

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة؛ مساء الثلاثاء.

وتشهد بوابات الأقصى والبلدة القديمة إجراءات عسكرية مشددة من قبل سلطات الاحتلال، في محاولة لعرقلة ومنع المصلين من الدخول والصلاة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن "نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة أو من مناطق الـ48.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وانطلقت مؤخرا العديد من الدعوات للزحف والرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، تحديا لسياسات الاحتلال وإفشالا لمخططاته.