الذهب يرتفع مع هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة

وكالات/ فلسطين أون لاين

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تصاعد التوترات التجارية ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2898.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2902.50 دولار.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين في الخارج، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

المصدر / وكالات