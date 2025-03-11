حماس: بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار والحركة تتعامل بإيجابية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، بدء جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، داعية الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حماس عبد الرحمن شديد، "بدأت اليوم جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وتتعامل حركة حماس بكل مسؤولية وإيجابية، في هذه المفاوضات، بما فيها المفاوضات مع "المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن".

وأعربت الحركة، أن تسفر هذه الجولة عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية من المفاوضات، مما يمهد الطريق لوقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وفي الإطار، حملت الحركة، الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية عن دعمها اللامحدود لحكومة الاحتلال المتطرّفة في ارتكابها جرائم القتل والتهجير ضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة.

وطالبت، المجتمع الدولي، بمؤسساته ومنظماته الأممية والحقوقية والإنسانية، بالتحرّك الجاد والفاعل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي من شأنها أن تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وقالت، "أمام استمرار الاحتلال في منع وصول الوسائل الإعلامية إلى الضفة والقدس والتضييق عليها في تغطية الأحداث، نجدّد دعوتنا لكل المؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال لإدخال كل الوسائل الإعلامية للوقوف على حقيقة جرائمه ومخططاته العدوانية".

وطالبت حركة حماس، السلطة الفلسطينية التوقف عن سياستها في استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين والاستجابة إلى النداءات الوطنية والمجتمعية في تغليب مصالح شعبنا الوطنية العليا في مواجهة الاحتلال ومنع مخططاته.

فيما يلي أبرز ما جاء في الإدلاء الصحفي حول تطورات العدوان، والذي ألقاه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد الرحمن شديد:

الاحتلال يواصل سياساته الإجرامية في عموم أرضنا الفلسطينية المحتلة.

لليوم 51 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي على مدينة جنين ومخيمها.

الاحتلال هجر 20 ألفا من سكان مخيم جنين واعتقل العشرات بينهم أسرى محررون.

عدوان الاحتلال مستمر على مخيم طولكرم حيث تم هدم عشرات المنازل.

الاحتلال الصهيوني يواصل إغلاق معابر قطاع غزة وقطع الكهرباء لليوم العاشر.

خلال شهر رمضان يصعد الاحتلال يوميا عمليات الاقتحام الهمجية.

الاحتلال يواصل تغوله الاستيطاني في عموم الضفة الغربية.

الاحتلال يواصل عمليات هدم بيوت المواطنين ومحلاتهم التجارية في القدس والضفة الغربية.

الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية.

عدوان الاحتلال يستمر بالتزامن مع سياسة التنسيق الأمني التي تنتهجها أجهزة السلطة.

الاحتلال يواصل حصار قطاع غزة ويمنع إدخال المساعدات في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

حصار الاحتلال لغزة يعمق المأساة الإنسانية في القطاع.

المخططات الصهيوينة محاولات يائسة تعبر عن حالة فشل الاحتلال.

نحذر من خطورة وتداعيات العدوان الإسرائيلي لتهجير شعبنا.

مخططات التهجير تستهدف أمن الدول العربية.

أرضنا التاريخية في الضفة الغربية والقدس ستظل عصية على الاحتلال.

إمعان الاحتلال في حربه ضد مقدساتنا ومساجدنا إرهاب صهيوني وانتهاك لكل الأعراف والشرائع السماوية.

نحذر من سعي الاحتلال لتشريع ما يسمى بمخطط القدس الكبرى.

استمرار إغلاق معابر قطاع غزة جريمة حرب وعقاب جماعي.

ندعو الوسطاء إلى ممارسة كل الضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بشروط وقف إطلاق النار.

نأمل أن تسفر مساعي المبعوث الأميركي عن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته الخطيرة.

نتعامل بكل مسؤولية وإيجابية مع مفاوضات وقف إطلاق النار.

ندعو للضغط على الاحتلال للسماح بعمل وسائل الإعلام لتغطية الحقيقة.

ندعو القوى الحية في الضفة والقدس إلى توحيد الكلمة وتعزيز الصمود والمقاومة.

ندعو السلطة الفلسطينية إلى التوقف الفوري عن سياسة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين.

ندعو إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال والمستوطنين تدنيسه.

يتبع...