"الجوع لا يعرف حدودًا"... حملة يقودها اللَّاعب الفرنسيُّ بول بوجبا لدعم سكَّان غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم فريقي يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، إلى مكافحة الجوع ودعم سكان قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وظهرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر توزيع وجبات مجانية على النازحين في الملاجئ، بدعم مباشر من بوغبا بالتعاون مع إحدى المنظمات الخيرية.

وكتب بوجبا عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام": "الجوع لا يعرف حدودا، معا يمكننا إحداث فرق من خلال إطعام المحتاجين، وجبة بسيطة يمكن أن تجلب الأمل والدفء والقوة لمن يواجه صعوبات، لنشارك معا ونضمن ألا ينام أحد جائعا".





وحظيت المبادرة بإشادة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى الكثيرون على موقف اللاعب المسلم، والذي أظهر تضامنه مع القضية الفلسطينية في أكثر من مناسبة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها بوجبا دعمه للقضية الفلسطينية، حيث نشر من قبل صورة له وهو يرتدي قميص مانشستر يونايتد ويحمل علم فلسطين في أرض الملعب، مع تعليق: "العالم بحاجة إلى السلام والمحبة، اليوم عيد.. صلوا من أجل فلسطين".

وتفاقمت الأزمة الإنسانية في غزة خلال شهر رمضان، خاصة بعد قرار إسرائيل إغلاق المعابر، الذي دخل يومه العاشر على التوالي.

ويُعد معبر كرم أبو سالم من أهم المعابر، كونه المنفذ الوحيد المخصص للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم معاناة أكثر من مليوني شخص لم يتعافوا بعد من الحرب التي استمرت 15 شهرًا.