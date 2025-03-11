5 شهداء إثر قصف الاحتلال قرب حاجز "نتساريم"

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواطنين قرب حاجز "نتساريم" جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أنَّ 5 شهداء ارتقوا جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب حاجز نتساريم جنوبي مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا شهداء وجرحى في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصِّحَّة بغزة، إنّ 36 شهيدًا (32 شهيدًا انتشال، 4 شهداء جدد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بالإضافة إلى 14 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,503 شهيدًا و 111,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين