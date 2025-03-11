منذ الصباح.. 6 شهداء جرَّاء قصف الاحتلال وخروقاته لوقف إطلاق النَّار بقطاع غزَّة

ارتفع عدد الشهداء إلى 6 مواطنين منذ صباح الثلاثاء، جراء اعتداءات الاحتلال وخروقاته لوقف إطلاق النار بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواطنين بينهم أشقاء أثناء تواجدهم قرب منزل مدمر، قرب حاجز "نتساريم" جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أنَّ 5 شهداء ارتقوا من جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب حاجز نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر طبية، إن سيدة فلسطينية استشهدت بنيران طائرة مسيرة إسرائيلية في بلدة "الشوكة" الحدودية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أفادت مصادر طبية، أنَّ 10 شهداء جراء القصف “الإسرائيلي” على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، مخلفًا شهداء وجرحى في مناطق مختلفة من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصِّحَّة بغزة، إنّ 36 شهيدًا (32 شهيدًا انتشال، 4 شهداء جدد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بالإضافة إلى 14 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 48,503 شهداء و 111,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين