"اليونيسيف": 90% من سكان غزَّة لا يملكون مياه الشُّرب الآمنة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أنّ النقص الحاد في المياه في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات حرجة.

وقالت مسؤولة "يونيسف" في غزة روزاليا بولين، إنّ واحد فقط من كل 10 أشخاص يستطيع الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان.

وأشارت بولين، إلى أنّ 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في تشرين الثاني 2024، "لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى".

وذكرت، أنّ 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.

ويوم الأحد، أعلن الاحتلال (الإسرائيلي) وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا" وهو ما علقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقولها إن الكهرباء مقطوعة عن القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردا على القرار، قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس "عمليا، الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع".

وأضاف أن "هذا السلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية".

ومنذ أكثر من عشرة أيام، يمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ويُشدد الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.

المصدر / فلسطين أون لاين