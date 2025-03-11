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الصِّحَّة: 36 شهيدًا و 14 إصابة في غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

11 مارس 2025 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: 36 شهيدًا و 14 إصابة في غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصِّحَّة، إنّ 36 شهيدًا (32 شهيدًا انتشال، 4 شهداء جدد)  وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة و 14 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 48,503 شهيدًا و 111,927 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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