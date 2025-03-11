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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

11 مارس 2025 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته وأدوا طقوساً تلمودية فيها.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، وكثفت من تواجدها العسكري في محيطه وداخل بلدة القدس القديمة، في محاولة للتضييق على المصلين الوافدين للمسجد خلال رمضان.

ووفقًا لتقرير وزارة الأوقاف لشهر فبراير/ شباط الماضي، فقد صعَّد المستوطنون وجيش الاحتلال من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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