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عدوان جديد على سوريا: عشرات الغارات "الإسرائيلية" تستهدف مواقع عسكرية قرب دمشق

11 مارس 2025 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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عدوان جديد على سوريا: عشرات الغارات "الإسرائيلية" تستهدف مواقع عسكرية قرب دمشق

شنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" سلسلة من الغارات الجوية على أهداف عسكرية داخل الأراضي السورية، في واحدة من أكبر الهجمات منذ أكثر من شهرين.

 وأعلن الاحتلال، أن الهجمات استهدفت رادارات ومعدات كشف في جنوب سوريا، إلى جانب مقرات ومواقع عسكرية ادعى أنها "تشكل تهديدًا مستقبليًّا لإسرائيل".

وحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فقد تركزت الضربات في ريف دمشق، حيث أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 41 غارة، استهدفت مواقع عسكرية ومقار تابعة للنظام السوري. 

كما شملت الغارات مواقع في درعا والقنيطرة، وسط تقارير عن استهداف اللواء 90 من الجيش السوري.

في بيان رسمي، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "الوجود العسكري لهذه الأهداف في جنوب سوريا يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن (إسرائيل)، وأن الضربات تهدف إلى إزالتها للحيلولة دون أي تهديد مستقبلي". 

ويأتي هذا التصعيد في ظل تزايد التوترات الإقليمية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
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