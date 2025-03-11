منحة بكالوريوس عن بعد في الشريعة لأبناء غزة من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن 

أعلنت جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن عن تقديم منحة دراسية ممولة بالكامل لدرجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية بنظام التعليم عن بعد، موجهة خصيصًا لأبناء قطاع غزة.

تأتي هذه المبادرة من كلية الفقه الحنفي في الجامعة، والتي تحتل مكانة مرموقة عالميًا في هذا التخصص، مما يضمن للطلاب الحصول على تعليم ذي جودة عالية ومعرفة متعمقة في العلوم الشرعية.

أهم مميزات المنحة:

- تغطية كاملة للرسوم الدراسية.

- دراسة مرنة عبر الإنترنت، مما يتيح للطلاب الدراسة من منازلهم.

- شهادة جامعية معترف بها دوليًا.

- تعليم متميز في الفقه الحنفي.

شروط التسجيل والبيانات المطلوبة:

- الاسم الرباعي باللغتين العربية والإنجليزية.

- فرع الشهادة الثانوية (علمي أو أدبي).

- معدل الشهادة الثانوية العامة.

- تاريخ الميلاد.

للتسجيل والاستفسار:

- التواصل عبر الرقم: 962792001407+

- للمزيد من التفاصيل والتقديم، يمكن الضغط على الرابط المرفق، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين