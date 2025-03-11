3 شهداء وحصارٌ مُتواصل للمنازل.. الاحتلال يُواصل عدوانه على جنين زمخيّمها لليوم الـ 50 تواليًا

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 50 تواليًا عدوانها الواسع على مدينة جنين ومخيمها، وسط إطلاق نار متواصل وحصار وقصف لعدة منازل، أدّت لارتقاء عشرات الشهداء منذ بدء العدوان.

وحاصرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزلًا في الحي الشرقي من جنين، وأطلقت قذائف "الأنيرجا" تجاهه، كما حاصرت بناية في حي "خلة الصوحة" الملاصق لمخيم جنين، وطالبت السكان بإخلائها عبر مكبرات الصوت.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، في جنين، واستشهاد المواطنة فايزة إبراهيم أبو غالي (58 عاماً)، جراء عدوان الاحتلال على جنين.

وصباح اليوم، قالت طواقم الهلال الأحمر، إنها تسلمت جثمان مُسنة، من قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وأفادت "اللجنة الإعلامية في مخيم جنين"، أمس الإثنين، بأن قوات الاحتلال دفعت خلال الساعات الأخيرة بتعزيزات عسكرية جديدة تضم دبابات وجرافات ثقيلة إلى المدينة ومحيطها، خاصة في مناطق "وادي برقين" ومنطقة "الهدف".

وأوضحت "اللجنة الإعلامية في المخيم" أن نحو 20 ألف نازح من أبناء المخيم ما زالوا يقيمون في مراكز الإيواء أو خارج منازلهم منذ عشرة أيام من بداية شهر رمضان المبارك، في أوضاع إنسانية صعبة.

ونقلت "اللجنة الإعلامية" مطالبة أهالي مخيم جنين بتحرك واضح وعاجل يضمن عودتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم المتفاقمة، التي فُرضت عليهم بفعل العدوان العسكري المستمر.

وأكدت أن قوات الاحتلال واصلت عمليات حرق المنازل في مخيم جنين، مع استمرار الهدم والتفجير للمباني وخاصة في حارة السمران.

ووثقت "اللجنة الإعلامية" اعتقال أكثر من 200 فلسطيني من أهالي مدينة جنين ومخيمها منذ بداية العدوان، وكان من بينهم في الساعات الماضية الشبان أحمد مهداوي، ولواء مهداوي، ومحمد مهداوي، الذين تم اعتقالهم من داخل المخيم.

وأفادت بأن قوات الاحتلال تتمركز في الوقت الحالي داخل منازل الأهالي في مخيم جنين، والتي جرى تحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية بالتزامن مع وجود قناصة في حارة "بيروت"، وانتشار آليات إسرائيلية في حارات المخيم والمدينة.

ويُشار إلى أن عدوان جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها أسفر حتى الآن عن استشهاد 31 فلسطينيًا، وإصابة العشرات، ونزوح آلاف الفلسطينيين، وسط دمار غير مسبوق شمل هدمًا وحرقًا لأكثر من 503 منازل ومنشآت بشكل كامل أو جزئي.

المصدر / فلسطين أون لاين