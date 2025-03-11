شهيدة برصاص قوات الاحتلال في جنين

سلَّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني جثمان سيدة فلسطينية، في مدينة جنين.

وقالت طواقم الهلال الأحمر، إن تسلمت جثمان مُسنة تبلغ من العمر (60 عاماً)، من قوات الاحتلال على حاجز الجلمة في جنين، وجرى نقلها إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال منعت طواقمها من نقل شاب مصاب في الحي الشرقي من المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلاً في الحي الشرقي من جنين، وأطلقت قذائف "الأنيرجا" تجاهه، كما حاصرت بناية في حي "خلة الصوحة" الملاصق لمخيم جنين، وطالبت السكان بإخلائها عبر مكبرات الصوت.

وفي المنطقة الغربية من المدينة، حاصرت قوات الاحتلال قاعة "لافندر" في شارع حيفا، وطالبت عدداً من الشبان بمغادرتها.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها العسكري على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ49 على التوالي، ما تسبب بارتقاء عشرات الشهداء واعتقال أكثر من 200 من أهالي جنين خلال العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين