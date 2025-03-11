بينهم قياديون وأسرى محرّرون.. الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، طالت عددًا المواطنين بينهم قادة من حركة المقاومة الإسلامية حماس وأسرى محررون.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من قادة حماس وهم: النائب محمد جمال النتشة، والشيخ عبد الخالق النتشة، والأسير المحرر مازن النتشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف سامح الشريف، والشقيقين محمد ونشأت زيدان جرادات، ونزار جرادات، وعبود الطيطي بعد مداهمة منازلهم.

وتتعرض مدينة الخليل منذ عدة أيام لحملة اعتقالات مستمرة طالت العشرات من المواطنين، وتركزت على استهداف نشطاء حماس.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبات الأهالي، واعتدت على ركّابها خلال اقتحامها مدينة حلحول شمال الخليل.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أسيد دويكات، وقسام دويكات من حي المساكن الشعبية بنابلس.

واقتحمت آليات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، حيث تمركزت في مخيم عسكر القديم، بينما داهمت قوة أخرى منزلاً في محيط مدرسة البنات، في حين انتشرت قوة عسكرية إضافية في جبل المساكن بالقرب من منزل الشهيد طارق أرديس.

وفي قلقيلية، اعتدت قوات الاحتلال على الشاب أمير دحبور بالضرب المبرح قبل اعتقاله في بلدة عزون شرقي المدينة، كما تعاملت طواقم جمعية الهلال الأحمر مع إصابة شاب آخر بكسر في القدم نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليه خلال تفتيش منزله، ونُقل إلى مستشفى عمر القاسم بالبلدة، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات الشبان بعد مداهمة منازلهم، وعُرف من بين المعتقلين:

وسام خليف، صبرة سكر، حيي حسين، محمد طلال، أيمن ويوسف رضوان، ضياء ومصطفى أبو هنية، مصطفى سليم، حمادة بدوان، عبد الله خرفان، أحمد مثنى، والشقيقان خالد ومحمد أيمن أبو هنية، ليث عدوان، سعيد وأيمن ونضال سلامة، رياض سليم ونجله باسل، محمد دحبور، وعبد الرحمن سلامة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين واعتقلت ثلاثة شبان وهم: صدام أمين البرغوثي، أحمد سعيد البرغوثي، وسامر أحمد البرغوثي.

المصدر / وكالات