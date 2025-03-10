مصاب بعقدة "وادي الحجير"... ماذا نعرف عن النَّاطق الجديد باسم جيش الاحتلال؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير، تعيين المقدم إيفي ديفرين في منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلفا لدانيال هغاري.

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المتحدث الجديد باسم الجيش الإسرائيلي العميد أفي دفرين اعترف بأنه يعاني من اضطرابات نفسية.

و دفرين، البالغ من العمر 53 عامًا، أصيب بجروح خطيرة خلال خدمته كقائد كتيبة مدرعات في حرب لبنان الثانية، لكنه عاد إلى الخدمة لاحقًا، كما تولى قيادة فرق مدرعات، وعمل ملحقًا عسكريًا لإسرائيل في الهند.

وفي مقابلة أجراها عام 2022 مع المعلق العسكري لصحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، كشف دفرين أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب المعركة في وادي سلوقي بجنوب لبنان، حيث أُصيب بجروح.

وقال دفرين: "12 أغسطس 2006 هو في الواقع يوم وفاتي. هذا حدث يرافقك مدى الحياة، وليس شيئًا يمكن أن يزول".

وأوضح، أن الآلام الجسدية والنفسية الناجمة عن إصابته لا تزال تلازمه حتى اليوم. وأضاف: "الأمر يعود فجأة، دون سابق إنذار. فجأة يظهر وميض ضوء أثناء القيادة – وفجأة تجد نفسك هناك. للحظة يتوقف التنفس".

وأضاف أن الأصوات المفاجئة ما زالت تفاجئني: "الخلاط في المطبخ، ابنتي المراهقة التي تغلق باب الميكروويف بقوة، منفاخ الأوراق الذي يستخدم لتنظيف المعسكر. عندما يحدث ذلك، أقفز. إنه مجرد جزء من الثانية، لكن الفم يجف، ثم أقول لنفسي: أنا هنا، كل شيء على ما يرام".