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بالفيديو استشهاد شابِّ بعد دهسه من آليَّة عسكريَّة إسرائيليَّة في جنين

10 مارس 2025 . الساعة 20:15 بتوقيت القدس
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استشهاد شابِّ بعد دهسه من آليَّة عسكريَّة إسرائيليَّة في جنين
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

استشهد شاب، بعد أن صدمته آلية عسكرية إسرائيلية في جنين، شماليّ الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين، فيما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عائلات من حيّ "الهدف" في مدينة جنين على إخلاء منازلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، استشهاد الشاب أحمد فتحي أحمد صلاح (32 عامًا)، بعد دهسه من قبل آليات الاحتلال العسكرية في جنين، علما أنه كان يستقل دراجته النارية قرب دوار الداخلية في المدينة.

وعقب دهسه أصيب بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا، قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده لاحقا.

 

وباستشهاد أحمد صلاح، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان الاسرائيلي قبل 49 يوماً، إلى 31 شهيداً وعشرات الإصابات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها المتصاعد على جنين ومخيمها لليوم الـ49 على التوالي، ودفعت بتعزيزات عسكرية ودبابات وجرافات ثقيلة إلى المدينة ووادي برقين ومنطقة الهدف.

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#الاحتلال #جنين #الضفة الغربية

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