أهالي الأسرى يمهلون نتنياهو 24 ساعة للتراجع عن وقف إمداد غزّة بالكهرباء

متابعة/ فلسطين أون لاين

أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن غزة مهددين بالتوجه للمحكمة العليا، ومعتبرين أن القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين بالقطاع للخطر.

وقال موقع "والا" العبري إن العشرات من عائلات "المختطفين" توجهوا قبل وقت قصير مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة وإيلي كوهين.

وطال "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورا، أو أنهم سيتقدمون بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) خلال 24 ساعة"، وفق الموقع.

وحذرت العائلات في رسالة بعثوا بها عبر محامين إلى نتنياهو وساعر وكوهين من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".

وأضاف "والا": "استشهدت الرسالة بالموقف المنسوب للجيش الإسرائيلي، والذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري أيضا لمنع الأمراض التي قد تعرض المختطفين للخطر".

أوعز وزير الطاقة الإسرائيليّ، إيلي كوهين، أمس الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، في استمرار لخروقات الاحتلال المتواصلة اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تحاول التنصّل منه بكافّة الطرق.

وقال كوهين، في بيان مقتضب إنه "أوعز بُحكم الصلاحيّات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوريّ لتدفُّق الكهرباء إلى القطاع.

ويشهد قطاع غزة انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، لجميع المرافق، تزامناً مع تدمير البنية التحتية والمولدات الرئيسية في أنحاء القطاع لا سيما في المستشفيات.

ولليوم التاسع، يمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ويُشدد الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي استمرت 42 يومًا السبت الفائت، ولم يُنتقَل للمرحلة الثانية في ظل المماطلة الإسرائيلية ومحاولة حكومة نتنياهو التنصل من الاتفاق. ولم تستأنف الحرب بعد، لكن إسرائيل أوقفت كل المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، حيث نزح ما يقدر بنحو 1.9 مليون فلسطيني ـ أي ما يعادل 90% من السكان ـ بسبب الحرب، وتلوح المجاعة في الأفق.

ويريد رئيس حكومة الاحتلال -مدعوما بضوء أخضر أميركي- تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تؤكد حماس وجوب بدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل وضع حد للحرب والانسحاب الشامل لجيش الاحتلال من غزة، تمهيدا للمرحلة الثالثة وأساسها إعادة إعمار القطاع المدمّر.