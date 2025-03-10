خانيونس/ محمد سليمان:

بصعوبة كبيرة، كان محمد مخيمر، الفتى ذو الثلاثة عشر عامًا، يحاول أن يتنفس، إذ يعاني من مرض الربو، لكنه لم يتمكن من الحصول على علاجه المناسب بسبب أزمة نقص الأدوية الناتجة عن استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة، ومنعها إدخال المستلزمات الطبية اللازمة للسكان.

ازدادت معاناة مخيمر مع تفاقم أزمته الصحية، ولا سيما مع انتشار الغبار والهواء المحمل بالدخان الناجم عن حرق النفايات المتراكمة في شوارع مخيم خانيونس جنوب قطاع غزة، وتحديدًا بالقرب من منزله.

كل صباح، تخرج والدة مخيمر، "أم محمد"، متجهة سيرًا على الأقدام إلى عيادة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الموجودة في الحي الياباني شمال مخيم خانيونس، بحثًا عن أدوية ابنها، لكن، في كل مرة، تواجه الرد ذاته من الصيدلي هناك: "المعبر مغلق، ولم تدخل الأدوية بعد".

لم تيأس الأم، فكانت تتنقل بين الصيدليات والمستشفيات بحثًا عن دواء "السالبوتامول"، الذي يعمل على فتح مجاري الهواء في رئتي صغيرها محمد، لكن الأزمة كانت أصعب من مجرد دعوات أم قلقة؛ فقد اختفى دواء ابنها من الرفوف منذ إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال البضائع، ليبقى المرضى وحدهم في مواجهة مصيرهم المجهول.

لم يكن أمام والدة محمد سوى التوجه يوميًا إلى مجمع ناصر الطبي، حيث يتوفر جهاز "التبخيرة" الذي يحتاجه ابنها بشدة، نظرًا لانقطاع الكهرباء في منزلهم لساعات طويلة، لكن حتى هناك، كانت تواجه صعوبات أخرى، حيث كانت قاعات المستشفى مكتظة بالمرضى الذين يعانون من الأعراض ذاتها.

تقول "أم محمد" لصحيفة "فلسطين": "قبل إغلاق الاحتلال لحاجز كرم أبو سالم، كنا نواجه صعوبة في الحصول على أدوية محمد، لكنه كان على الأقل يحصل عليها بعد عناء، أما الآن، فالوضع أصبح كارثيًا، إذ يحتاج ابني إلى جلسات التبخيرة يوميًا، لكن الكهرباء غير متوفرة، والدواء غير موجود".

وتوضح أن صحة ابنها تتدهور يومًا بعد يوم، ولم يعد قادرًا على المشي لمسافة تتجاوز 50 مترًا، بسبب حاجته المستمرة إلى الأكسجين والأدوية التي توسع مجرى الهواء لديه.

وأطلقت أم محمد مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي من أجل التدخل الفوري لإدخال الأدوية لإنقاذ حياة أصحاب الأمراض المزمنة.

معاناة المرضى في غزة لا تقتصر على الأطفال فقط، فالمسن محمود قنن (60 عامًا)، الذي يعاني من أمراض الضغط والسكري، وجد نفسه في مواجهة الخطر ذاته، فهو بحاجة إلى كميات يومية من الأدوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية، ولكن الحصار منعه من الحصول على أدويته المعتادة.

يقول قنن لصحيفة "فلسطين": "كانت عيادة الأونروا في مخيم خانيونس توفر لي أدويتي شهريًا، لكن منذ عودتنا إلى المخيم في مايو 2024، لم تعد العيادة تعمل بسبب وجود النازحين فيها، ولم يعد بإمكاننا الحصول على العلاج منها، أما الصيدليات، فالأدوية المتوفرة فيها بديلة وغالية الثمن".

وأضاف أن فقدانه لأدويته الأساسية أجبره على اللجوء إلى بعض المستشفيات الميدانية الدولية والصيدليات التجارية، وهو ما شكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، بدأ يتعرض لوعكات صحية مفاجئة بسبب عدم توفر الكثير من أدوية الضغط والسكري، ما زاد من معاناته وخوفه من حدوث انتكاسة صحية خطيرة في أي لحظة.

ولليوم الثامن على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وجاء هذا القرار بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وسط تعنت الاحتلال وعرقلته لأي مفاوضات بشأن المرحلة الثانية.

وحذرت وكالات إغاثة دولية، الإثنين، من "محدودية" الغذاء والدواء في غزة، فضلاً عن إمكانية "تلف" المساعدات العالقة على الحدود بعد قرار (إسرائيل) منع دخولها إلى القطاع.