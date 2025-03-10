حماس: الاحتلال لم يلتزم بالخفض التَّدريجيِّ لقوَّاته في محور صلاح الدِّين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء يوم الاثنين، خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وعدم التزامه بجدول الانسحاب المتفق عليه من قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، إن"الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بالخفض التدريجي لقواته في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) خلال المرحلة الأولى، ولم يلتزم ببدء الانسحاب منه في اليوم الثاني والأربعين حسب ما ورد في الاتفاق".

وذكرت حماس أنه "ووفقًا للاتفاق كان من المقرر اكتمال الانسحاب بحلول اليوم الخمسين للاتفاق والذي كان يفترض أن يتم يوم الأحد 9 مارس، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وشددت على، أن هذا الانتهاك الصارخ يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه.

وأكدت أن "استمرار هذه الخروقات يؤكد نهج الاحتلال القائم على عدم احترام الاتفاقيات والتلاعب بالالتزامات الدولية".

وأوضحت الحركة أن هذه الانتهاكات تضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم في الضغط على تل أبيب للوفاء بتعهداتها وإنهاء وجودها في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) فورا.

وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية دون تأخير.

وأشارت إلى، أن الالتزام بالاتفاق واستكمال المفاوضات هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى، وأي مماطلة تعني تلاعبا بمصيرهم ومشاعر عائلاتهم.

وأكدت، حركة حماس الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معلنة استعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.