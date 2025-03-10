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شهداء في قصف الاحتلال لمواطنين شمال مخيَّم البريج وسط قطاع غزَّة

10 مارس 2025 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد 3 أشقاء وأصيب آخرون بنيران مسيّرة شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، مع تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنصلها من تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية.

وأفادت مصادر محلية، بأن 3 شهداء، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب "وادي أبو قطرون"، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي السياق، أفادت مصادر أخرى، بإصابة صياد بشظايا قذيفة في الفخذ أطلقتها إحدى الزوارق الحربية الإسرائيلية قرب ميناء غزة.

وأصيب فلسطيني آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في رفح أن "مواطنا استهدف بعيار ناري في منطقة الصدر"، ما أدى إلى إصابته بجروح "خطيرة".

وأحصت وزارة الصحة في غزة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى انتشال جثامين 5 شهداء خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 48,467 شهيدا و111,913 جريحا.

يتبع..

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#غزة #مخيم البريج

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