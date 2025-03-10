بلديَّة دير البلح: قطع الاحتلال الكهرباء عن محطَّة التَّحلية يعمِّق أزمة المياه

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر رئيس بلدية دير البلح قال نزار عياش، من تداعيات قرار قطع الاحتلال الكهرباء على محطة التحلية في وسط وجنوب القطاع المحاصر.

وقال عياش، في تصريحات صحفية، إن "قطع الاحتلال الكهرباء عن محطة التحلية في غزة يقلل بنسبة 70 بالمئة المياه العذبة التي تصل للمنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة".

وأوضح، أن 8 آبار مياه من أصل 19 في دير البلح "توقفت بالكامل" إثر دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق الشرقية والجنوبية للقطاع أثناء حرب الإبادة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال عياش إن البلدية توفر المياه في دير البلح لنحو 100 ألف مواطن، وستقوم بتشغيل مولداتها لتوصيل المياه إلى المواطنين، مشددًا على أن "عدم توفر السولار، بسبب إغلاق المعابر، ينذر بكارثة بيئية في كل مناطق القطاع".

أوعز وزير الطاقة الإسرائيليّ، إيلي كوهين، أمس الأحد، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، في استمرار لخروقات الاحتلال المتواصلة اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تحاول التنصّل منه بكافّة الطرق.

وقال كوهين، في بيان مقتضب إنه "أوعز بُحكم الصلاحيّات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوريّ لتدفُّق الكهرباء إلى القطاع.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن الخطوة التالية بعد قطع الكهرباء ستكون وقف إمدادات المياه عن شمال غزة.

ويشهد قطاع غزة انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، لجميع المرافق، تزامناً مع تدمير البنية التحتية والمولدات الرئيسية في أنحاء القطاع لا سيما في المستشفيات.

ولليوم التاسع، يمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ويُشدد الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.