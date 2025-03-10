عائلات الأسرى تدعو نتنياهو لمنح الوفد المفاوض تفويضًا كاملًا

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة، الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى منح الوفد المفاوض الذي سيغادر إلى الدوحة اليوم، تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس".

وقالت عائلات الأسرى عبر منصة إكس: "قبيل مغادرة وفد التفاوض تطالب عائلات المختطفين رئيس الوزراء بمنح الوفد تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين الـ59 فورا ودفعة واحدة".

وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وسلطات الاحتلال، بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

واعتبرت العائلات أن "التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة جميع المختطفين أمر ممكن".

المصدر / فلسطين أون لاين