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حماس: مستعدُّون للشروع فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية من اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

10 مارس 2025 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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حماس: مستعدُّون للشروع فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية من اتِّفاق وقف إطلاق النَّار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحةً أنها مستعدة للشروع فوراً بمفاوضات المرحلة الثانية.

 وقالت حماس في تصريح صحفي، إنّ "الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق، ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة".

وأشارت إلى أن نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى، ومشاعر عائلاتهم.

 وأضافت، أنّ "الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى".

وجددت حماس رفضها لمحاولات الضغط عليها، في حين يُترك الاحتلال دون مساءلة رغم تنصله من التزاماته.

 وأوضحت، أنّ "لغة الابتزاز  والتهديد بالحرب لن تُجدي نفعًا، ولا طريق سوى المفاوضات والالتزام بالاتفاق، وغير ذلك هو تلاعب بمصير الأسرى".

 وشددت حماس على أنّ استمرار الاحتلال في المماطلة والخداع لن يمنحه غطاءً للتهرب، بل سيزيد من عزلته ويفضح زيف روايته أمام العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #اتفاق وقف إطلاق النار #طوفان الأقصى

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