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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانيَّة جديدة جنوب نابلس

10 مارس 2025 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانيَّة جديدة جنوب نابلس

أقام مستوطنون، صباح اليوم الاثنين، بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقالت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة، رنا أبو هنية، إن مستوطنين نصبوا خيامًا وبيوتًا بلاستيكية على قمة جبل رأس زيد، في حوض زعترة.

وأشارت إلى أن هذه الأراضي جرّفها وعمل بها المستوطنون منذ أكثر شهر.

وفي تقرير سابق، أوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن  المستوطنين حاولوا الشهر الماضي، إقامة 8 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع الشهر الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بمحاولة إقامة بؤرتين استيطانيتين على أراضي محافظة طوباس، وبؤرة في كل من أريحا والخليل وبيت لحم ورام الله وطولكرم ونابلس.

ولفتت إلى أن تصاعد عمليات محولة إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة يصب في إطار تمزيق الجغرافية الفلسطينية وفرض وقائع السيطرة على الأرض الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استيطاني يحظى بكافة الخدمات.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #بؤر استيطانية في نابلس

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