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لليوم التاسع.. الاحتلال يواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع

10 مارس 2025 . الساعة 12:03 بتوقيت القدس
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معبر كرم أبو سالم (أرشيف)

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم الواقع جنوب قطاع غزة، مع وقف تام لدخول المساعدات.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، بدءًا من 2-3-2025.

يُعتبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الرئيسي لقطاع غزة، حيث يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود والمساعدات الإنسانية، ويؤدي إغلاقه إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع المحاصر.

وأكدت مصادر فلسطينية أن استمرار إغلاق المعبر يفاقم الأزمات الإنسانية في غزة، حيث يمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، مما يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في ظروف صعبة.

وأعلنت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة، أن سلطات الاحتلال تستأنف "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة، "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار، وتعليق إدخال المساعدات الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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