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معطيات جديدة.. حكومة الاحتلال أضافت 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع الجنود المُصابين

10 مارس 2025 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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معطيات جديدة.. حكومة الاحتلال أضافت 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع الجنود المُصابين

كشفت ممثلة وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 10 بالمئة من الجنود الجرحى الذين أُصيبوا خلال الحرب على غزة، يعانون إصابات متوسطة إلى خطيرة، فيما تسجّل آخر الإحصائيات أنّ 6363 من الجرحى بحاجة إلى مرافقة طبية دائمة، بينهم 486 جنديًا من مصابي الحرب.

وقالت ممثلة الوزارة خلال جلسة خاصة في الكنيست، أن حكومة الاحتلال تحاول احتواء الأزمة، من خلال إضافة 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع المصابين باضطرابات نفسية.

ومنذ السابع من أكتوبر، يواجه جيش الاحتلال أزمة متفاقمة مع ارتفاع أعداد الجرحى والمصابين إلى 78 ألف جندي، بزيادة قدرها 16 ألفا منذ بدء العدوان على غزة، وفقًا لمعطيات رسمية.

وتثير هذه الأرقام قلقًا متزايدًا في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، خاصة مع تزايد حالات الإصابات الجسدية والنفسية الخطيرة، ما يشكل عبئا متزايدا على المنظومة الصحية والعسكرية.

وتبلغ نسبة الجرحى من فئة الشباب دون سن الثلاثين 51 بالمئة من إجمالي المصابين، فيما يشكل جنود الاحتياط النسبة الأكبر من المصابين الجدد، وسط توقعات بارتفاع حالات اضطراب ما بعد الصدمة.

وارتفعت ميزانية رعاية الجرحى بنسبة 72 بالمئة منذ عام 2020، إلى مئات ملايين الدولارات، ومع ذلك، فلا تزال حكومة الاحتلال تواجه ضغوطا متزايدة لتوفير حلول طويلة الأمد، بدلًا من الحلول المؤقتة التي يتم تبنيها حاليًا.

ويواجه جيش الاحتلال نقصًا حادًا في القوى البشرية، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هيئة الأركان العامة، بقيادة رئيس الأركان الجديد إيال زامير، تشعر بقلق متزايد بسبب فقدان أكثر من عشرة آلاف جندي لن يعودوا للخدمة بعد العدوان على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات
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#الحرب على غزة #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

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