فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 9 شهداء و16 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخارجية البريطانية: وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء لغزة يهدد بانتهاك القانون الدولي

مخابز مغلقة.. وأخرى تعود إليها طوابير المنتظرين

مشعل: الشَّعب الفلسطيني وحده من سيحكم أرضه ولن يفرض عليه أي نظام سياسي خارجي

إغلاق الاحتلال معابر غزة.. حصار بالجوع والفقر

القانوع: حماس تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المُرتقبة

اعتقال قائد احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في كولومبيا.. وترامب يتوعد بالترحيل

تسجيل أيتام جدد في غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية تفتح باب التسجيل

"بينهم أسرى محرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية تزامنا مع مناورات بين سول وواشنطن

الصِّحَّة بغزَّة: 9 شهداء و16 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

10 مارس 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
...
الصِّحَّة بغزَّة: 9 شهداء و16 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزَّة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 9 شهداء (5 شهداء انتشال، 4 شهيد جديد) وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى 16 إصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,467 شهيدًا و111,913 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة