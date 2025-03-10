الخارجية البريطانية: وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء لغزة يهدد بانتهاك القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إن وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، يهدد بانتهاك ما أسمته "التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي.

وشددت الخارجية البريطانية في بيان صحفي أنه: لا ينبغي ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها أداة سياسية.

وأكدت أن وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء يهدد بانتهاك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ولليوم التاسع على التوالي، تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة أمام حركة البضائع والمساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين