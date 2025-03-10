فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخابز مغلقة.. وأخرى تعود إليها طوابير المنتظرين

مشعل: الشَّعب الفلسطيني وحده من سيحكم أرضه ولن يفرض عليه أي نظام سياسي خارجي

إغلاق الاحتلال معابر غزة.. حصار بالجوع والفقر

القانوع: حماس تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المُرتقبة

اعتقال قائد احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في كولومبيا.. وترامب يتوعد بالترحيل

تسجيل أيتام جدد في غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية تفتح باب التسجيل

"بينهم أسرى محرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية تزامنا مع مناورات بين سول وواشنطن

المكتب الحكومي: الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية الجنوب

الأونروا تبدأ توزيع الدورة "4" من الطحين للأسر الكبيرة في محافظة الوسطى اليوم.. تعرف إليها

الخارجية البريطانية: وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء لغزة يهدد بانتهاك القانون الدولي

10 مارس 2025 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
...
معبر كرم أبو سالم (أرشيف)

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إن وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء عن قطاع غزة، يهدد بانتهاك ما أسمته "التزامات (إسرائيل) بموجب القانون الدولي.

وشددت الخارجية البريطانية في بيان صحفي أنه: لا ينبغي ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها أداة سياسية.

وأكدت أن وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء يهدد بانتهاك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

ولليوم التاسع على التوالي، تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة أمام حركة البضائع والمساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#قطع الكهرباء #القانون الدولي #الخارجية البريطانية #وقف دخول البضائع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة