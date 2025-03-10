إغلاق الاحتلال معابر غزة.. حصار بالجوع والفقر

غزة/ أدهم الشريف

بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، يواجه سكان القطاع أزمة إنسانية خانقة بعدما تحول هذا الإغلاق إلى كابوس يومي يهدد حياة أكثر من مليوني مواطن غزيّ.

وقد أدى منع دخول المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية والمساعدات الإنسانية إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة آثار الحرب والنزوح والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

يقول محمود المصري، صاحب بسطة صغيرة في مدينة غزة: "نحن نعيش في وضع لا يُطاق بعدما ارتفعت الأسعار، والسلع الأساسية أصبحت شبه معدومة."

يضيف لـ "فلسطين أون لاين": "المواطنون في غزة لا يستطيعون تحمل التكاليف العالية بسبب تشديد الحصار الإسرائيلي."

منذ اندلاع حرب الإبادة يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت 471 يومًا، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية، وتسبب ذلك في مجاعة في قطاع غزة أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال.

ووفق تقارير صادرة عن منظمات إنسانية، فإن إغلاق معابر غزة تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية، في حين لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فقط، بل شمل أيضًا الوقود والغاز والأدوية، ورافق ذلك شلل شبه كامل في القطاعات الحيوية.

يقول أحمد سالم، صاحب محل تجاري في غزة: "الاحتلال يستخدم المعابر كسلاح للضغط علينا. نحن نعاني من نقص حاد في البضائع، ولا نعرف كيف سنستمر في العمل."

أما التاجر محمود الزعانين، الذي يدير متجرًا لبيع المواد الغذائية، فيقول: "لم نعد قادرين على تأمين البضائع كما في السابق، المخزون يتناقص بسرعة والأسعار تتضاعف."

ويجد المواطنون في غزة أنفسهم أمام واقع معيشي قاسٍ، حيث لم يعد لدى الغالبية منهم ما يكفي لسد الاحتياجات الأساسية بفعل فقدان مئات الآلاف لوظائفهم وأعمالهم بعد تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية خلال الحرب، وما رافق ذلك من تفشي البطالة.

خلود سيف الدين، نازحة من حي الشجاعية، تتحدث بألم عن معاناتها قائلة: "أعيش في مدرسة إيواء مع أطفالي منذ شهور، بالكاد نحصل على وجبات الطعام من المساعدات القليلة التي تصل. لا يوجد طحين ولا حليب للأطفال، وأسعار الطعام في السوق تفوق قدرتنا على الشراء. نعيش على العدس والمعلبات التي نحصل عليها بصعوبة."

الشاب أحمد سليم، عامل فقد وظيفته بسبب الحرب، يشير إلى أن ارتفاع الأسعار جعل الحياة شبه مستحيلة: "كنت أعمل في أحد المطاعم، ولكن بعد تدميره توقفت عن العمل. الآن لا أستطيع تأمين قوت يومي، فالمعابر المغلقة تعني أننا محاصرون بالجوع والفقر."

كذلك، يعيش نازحون دمر جيش الاحتلال منازلهم خلال الحرب أوضاعًا مأساوية في خيام الإيواء المنتشرة في شوارع غزة. يوسف داوود، نازح تحت ظل خيمة مصنوعة من النايلون مع أسرته المكونة من 10 أفراد، يقول: "نحن نعتمد على المساعدات الإنسانية التي أصبحت شبه معدومة بسبب إغلاق المعابر. كيف يمكننا أن نعيش بدون طعام أو ماء؟"

يضيف: "الأطفال يعانون من سوء التغذية، ولا توجد أي حلول في الأفق. نحن نعيش في حالة من اليأس والإحباط."

في ظل هذه الأزمة المتفاقمة، يطالب سكان غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر. يقول المواطن رمزي زقوت: "نحن بحاجة إلى دعم دولي، لا يمكن أن نستمر في هذه الظروف، وعلى العالم التحرك لإنقاذنا."

ورغم المعاناة الكبيرة وتداعيات حرب الإبادة، يبقى الأمل حاضرًا بين المواطنين في غزة. يقول محمود المصري: "نحن شعب صامد ولن نستسلم مهما كانت الظروف، سنواصل الكفاح من أجل حقوقنا وحياتنا."

تتأزم الأوضاع في غزة، ومع ذلك، تتصاعد وتيرة المطالبات الدولية برفع الحصار، ويقابل ذلك بتشدد إسرائيلي في استمراره والحيلولة دون وصول المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية، بينما يتساءل المواطنون: متى سيتحرك العالم لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية؟

المصدر / فلسطين أون لاين