القانوع: حماس تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب وننتظر نتائج المفاوضات المُرتقبة

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع، أنّ الحركة وافقت على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي وعلى بدء عملها في قطاع غزة لتعزيز صمود شعبنا وتثبيته في أرضه.

وأوضح القانوع في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنّ حماس تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء ومبعوث ترامب، مضيفًا "ننتظر نتائج المفاوضات المرتقبة وإلزام الاحتلال بالاتفاق والذهاب للمرحلة الثانية".

وأشار إلى أنّ المفاوضات التي جرت مع الوسطاء المصريين والقطريين ومبعوث ترامب ترتكز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار.

وشدد على أن حماس التزمت بالمرحلة الأولى من الاتفاق، موضحًا أن الألوية الآن إيواء شعبنا وإغاثته وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وذكر، أنّ الاحتلال يهدف من تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الإغاثة عن شعبنا دفعه للهجرة و"هذا أضغاث أحلام".

ولفت القانوع إلى أنّ حديث الاحتلال عن خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة وقرار قطع الكهرباء خيارات فشلت وتشكل تهديدًا على أسراه ولن يحررهم إلا بالتفاوض.

وأمس الأحد، أعلن الاحتلال (الإسرائيلي) أنه قرر وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا" وهو ما علقت عليه (حماس) بقولها إن الكهرباء مقطوعة عن القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين