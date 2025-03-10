فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اعتقال قائد احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين في كولومبيا.. وترامب يتوعد بالترحيل

تسجيل أيتام جدد في غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية تفتح باب التسجيل

"بينهم أسرى محرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية تزامنا مع مناورات بين سول وواشنطن

المكتب الحكومي: الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية الجنوب

الأونروا تبدأ توزيع الدورة "4" من الطحين للأسر الكبيرة في محافظة الوسطى اليوم.. تعرف إليها

الاحتلال يعتقل جنديًا لبنانيًا قرب بلدة كفرشوبا الحدودية

مقرّرة أمميَّة: قطع (إسرائيل) لإمدادات الكهرباء عن قطاع غزَّة ينذر بإبادة جماعية

تصعيد إسرائيلي في الأقصى والقدس منذ بداية رمضان

اليوم العربي للمكتبة.. "منارات العلم" في غزة "تطفئها" حرب الإبادة

تسجيل أيتام جدد في غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية تفتح باب التسجيل

10 مارس 2025 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
...

أعلنت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للأيتام الجدد ضمن برنامج الرعاية الشاملة، بهدف توفير كفالات لهم. يستهدف هذا البرنامج الأيتام من جميع محافظات قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الجمعية لتقديم الدعم والرعاية للأطفال الذين فقدوا آبائهم.

شروط التسجيل:

 - أن يكون تاريخ وفاة الأب من عام 2023 وحتى تاريخ الإعلان.

 - أن يكون عمر اليتيم أقل من 10 سنوات.

 - أن لا يكون اليتيم مكفولاً من أي مؤسسة أخرى.

الأوراق المطلوبة:

 - صورة عن شهادة ميلاد اليتيم.

 - صورة عن شهادة وفاة الأب.

 - صورة عن حجة الوصاية.

 - صورة عن هوية الوصي (مع كتابة العنوان ورقمي هاتف للتواصل).

 - صورة عن هوية الأم.

 - صورة شخصية ملونة مقاس 4×6 سم لليتيم.

آلية التسجيل:

  يتم التسجيل عبر الرابط التالي: [رابط التسجيل].

-  يتم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة عبر الرابط نفسه.

للاستفسار:

 - يمكن التواصل عبر صفحات الجمعية على فيسبوك وتويتر: @rowadssd.

تحسينات إضافية:

 - استخدام الكلمات المفتاحية: "تسجيل أيتام"، "قطاع غزة"، "جمعية روّاد للتنمية المجتمعية"، "رابط التسجيل"، "كفالة أيتام".

 - تقسيم النص إلى فقرات قصيرة لتسهيل القراءة.

 - تضمين الرابط بشكل واضح.

- توضيح الهدف من المبادرة.

 - توضيح طرق التواصل للاستفسار.

 - ترتيب الأوراق المطلوبة بشكل واضح.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طوفان الأقصى #الأيتام في غزة #جمعية رواد للتنمية المجتمعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة