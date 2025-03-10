تسجيل أيتام جدد في غزة: جمعية روّاد للتنمية المجتمعية تفتح باب التسجيل

أعلنت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل للأيتام الجدد ضمن برنامج الرعاية الشاملة، بهدف توفير كفالات لهم. يستهدف هذا البرنامج الأيتام من جميع محافظات قطاع غزة، وذلك في إطار جهود الجمعية لتقديم الدعم والرعاية للأطفال الذين فقدوا آبائهم.

شروط التسجيل:

- أن يكون تاريخ وفاة الأب من عام 2023 وحتى تاريخ الإعلان.

- أن يكون عمر اليتيم أقل من 10 سنوات.

- أن لا يكون اليتيم مكفولاً من أي مؤسسة أخرى.

الأوراق المطلوبة:

- صورة عن شهادة ميلاد اليتيم.

- صورة عن شهادة وفاة الأب.

- صورة عن حجة الوصاية.

- صورة عن هوية الوصي (مع كتابة العنوان ورقمي هاتف للتواصل).

- صورة عن هوية الأم.

- صورة شخصية ملونة مقاس 4×6 سم لليتيم.

آلية التسجيل:

يتم التسجيل عبر الرابط التالي: [رابط التسجيل].

- يتم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة عبر الرابط نفسه.

للاستفسار:

- يمكن التواصل عبر صفحات الجمعية على فيسبوك وتويتر: @rowadssd.

تحسينات إضافية:

- استخدام الكلمات المفتاحية: "تسجيل أيتام"، "قطاع غزة"، "جمعية روّاد للتنمية المجتمعية"، "رابط التسجيل"، "كفالة أيتام".

- تقسيم النص إلى فقرات قصيرة لتسهيل القراءة.

- تضمين الرابط بشكل واضح.

- توضيح الهدف من المبادرة.

- توضيح طرق التواصل للاستفسار.

- ترتيب الأوراق المطلوبة بشكل واضح.



المصدر / فلسطين أون لاين