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"بينهم أسرى محرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

10 مارس 2025 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
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"بينهم أسرى محرَّرون".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، وسط اعتقالات للمواطنين من بينهم أسرى محررون وزوجة أسير.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، واعتقلت خلالها عددًا من الأسرى المحررين، وهم: يوسف أبو حسين، ومحمد حسين أبو حديد، ومعتر القواسمة، وأمجد الحموري.

واقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، واعتقلت زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزله، فيما نقلت والدة الأسير للمستشفى على إثر ذلك، كما اعتقلت الشاب عماد جبر من منزله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان عقب مداهمة عدة منازل في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عامر صنوبر عقب مداهمة منزلة في منطقة زواتا غرب مدينة نابلس، للضغط على نجله عبد الكريم لتسليم نفسه.

واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة خاضها مقاومون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس.

المصدر / وكالات
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