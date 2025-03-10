الاحتلال يعتقل جنديًا لبنانيًا قرب بلدة كفرشوبا الحدودية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنديا في الجيش اللبناني بعدما أطلقت النار عليه قرب بلدة كفرشوبا الحدودية جنوب لبنان.

في غضون ذلك، حلق طيران الاستطلاع والمسيرات الإسرائيلية بشكل مكثف في أجواء قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف نهر الليطاني والساحل البحري جنوب لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، مقتل عسكري لبناني وإصابة شخصين آخرين، أحدهما بحالة "حرجة"، جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدة كفركلا.

تحصين مواقع

وأفادت مصادر لبنانية في وقت سابق الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تحصين مواقعها في بلدة كفركلا، فيما أطلقت النار على رعاة الماشية وأصابت أحد المواطنين بالرصاص جنوب لبنان.

كما أطلقت قذيفة هاون ورشقات رشاشة في محيط مكان تواجد عدد من رعاة الماشية في مزرعة بسطرة عندة أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

في غضون ذلك، عملت جرافة إسرائيلية على تعزيز تحصينات دشمة مستحدثة خارج الجدار الحدودي داخل الأراضي اللبنانية في كفركلا.

تنصل من اتفاق وقف اطلاق النار

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

وخلف القصف الإسرائيلي على لبنان أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألفا جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

هذا، وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير 2025 كما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية.

المصدر / وكالات