الأونروا تبدأ توزيع الدورة "4" من الطحين للأسر الكبيرة في محافظة الوسطى اليوم.. تعرف إليها 

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن بدء توزيع الدورة الرابعة من الطحين المخصص للأسر الكبيرة في محافظة الوسطى، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

الفئات المستفيدة:

- الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 8 أفراد (من حرف الألف إلى حرف ل).

- الأسر التي يبلغ عدد أفرادها 9 أفراد فأكثر (جميع الأحرف).

مراكز التوزيع:

- مركز توزيع النصيرات (لسكان النصيرات والبريج والمغراقة).

- مركز توزيع دير البلح - هاي كلاس (شارع أبو عريف) (لسكان دير البلح والمغازي والزوايدة).

شروط الاستلام:

- حضور رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة المستفيدين.

- إحضار الهويات الأصلية عند الاستلام.

- في حال حضور أحد الأبناء أو الزوجة، يجب إحضار هويتين (هوية المستلم + هوية رب الأسرة).

تنبيه هام:

- يرجى الالتزام بالمواعيد والتعليمات لتسهيل عملية التوزيع.

المصدر / فلسطين أون لاين