ردًّا على قرار وزير الطاقة.. حماس: الاحتلال قطع كهرباء غزَّة منذ بدء الحرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليًا قطعت الكهرباء عن قطاع غزة منذ بدء حربها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، ردا على قرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة "فورا".

وأضاف قاسم، أن إعلان وزير الطاقة بحكومة الاحتلال عن قرار قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية.

ودعا الناطق باسم حماس، إلى سرعة تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.

أوعز وزير الطاقة الإسرائيليّ، إيلي كوهين، قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة، في استمرار لخروقات الاحتلال المتواصلة اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تحاول التنصّل منه بكافّة الطرق.

وقال كوهين، في بيان مقتضب إنه "أوعز بُحكم الصلاحيّات الموكلة إليه، بوقف بيع الكهرباء لقطاع غزة"، ما سيؤدي إلى توقف فوريّ لتدفُّق الكهرباء إلى القطاع.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن الخطوة التالية بعد قطع الكهرباء ستكون وقف إمدادات المياه عن شمال غزة.

ويشهد قطاع غزة انقطاعاً للتيار الكهربائي منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، لجميع المرافق، تزامناً مع تدمير البنية التحتية والمولدات الرئيسية في أنحاء القطاع لا سيما في المستشفيات.

ولليوم الثامن، يمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ويُشدد الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.