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بالفيديو أوليّ: بينهم رئيس بلديَّة... إصابات بانفجار مركبة في "تلِّ أبيب" والشرطة تحقق بالحادث

09 مارس 2025 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
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متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، تلقيها بلاغًا عن انفجار في مركبة بـ "تل أبيب"، مؤكدة أن "قوات كبيرة" في طريقها إلى موقع الحادث.

وذكرت مصادر عبرية، إصابة رئيس بلدية "بات يام" السابق بجروح طفيفة في انفجار سيارة بتل أبيب، زاعمةً أن الخلفية إجرامية.

وأوضحت هيئة البث العبرية، أن سيارة انفجرت بالقرب من تقاطع لاغوارديا على الطريق السريع 20، وأصيب شخص بجروح متوسطة، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ في خلفية الحادث.

 

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#تل أبيب #انفجار مركبة

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