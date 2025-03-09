غزَّة.. تشديد الحصار يهدد بتوقف جميع المخابز في غضون أسبوعين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن رئيس جميعة أصحاب المخابز عبد الناصر العجرمي اليوم الأحد، توقف جميع المخابز العاملة بغاز الطهي في خانيونس جنوب قطاع غزة ومخيم البريج وسط القطاع، في ظل استمرار الاحتلال منع دخول الإمدادات لليوم الثامن على التوالي.

وقال العجرمي في تصريح صحافي، إن جميع المخابز التي تعمل بـ"غاز الطهي" في خانيونس قد توقفت عن العمل، ويبلغ عددها خمسة، منها مخبزان آليان، بينما البقية نصف آلية.

وأضاف: "حتى الكميات المتوفرة من الدقيق والمواد الغذائية لا تكفي لأكثر من أسبوعين، واستمرار الإغلاق سيؤدي إلى توقف المخابز بالكامل."

ولفت "العجرمي" في حديثه إلى أن مخزون غاز الطهي في مخابز قطاع غزة قد نفدت بالكامل، بينما كميات السولار المتبقية لتشغيل بقية المخابز لا تكاد تكفي لأيام أو أسابيع قليلة.

وتابع أن "المخازن شبه فارغة، ولا تحتوي على كميات كافية من السولار أو المواد الغذائية"، ما يهدد بتجويع سكان قطاع غزة، وهذا "يستوجب تحركًا سريعًا".

ودعا إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح المعابر وإنهاء الأزمة، محذرًا من أن استمرار الوضع يهدد بتجويع سكان القطاع، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ الحياة الإنسانية.

ولليوم الثامن، يمنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ويُشدد الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.