هآرتس: نتنياهو يتهرَّب من مسؤوليَّة كارثة 7 أكتوبر ويلقي اللَّوم على الاستخبارات

متابعة/ فلسطين أون لاين

اتهمت صحيفة "هآرتس" العبرية، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتهرب من المسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أنه لم يقدم حتى الآن روايته للأحداث، بل اكتفى بإلقاء اللوم على الأجهزة الاستخباراتية.

وبحسب تحليل نشره الكاتب ألوف بن، اليوم الأحد، فإن تحقيقات شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" وجهاز الأمن العام "الشاباك" كشفت إخفاقات جسيمة في تقدير استعدادات "حماس" للحرب، حيث فشل الجهازان في إدراك أن الحركة قررت تنفيذ الهجوم من قطاع غزة وحده، دون انتظار دعم من شركائها في "محور المقاومة". كما لم يستوعبا أن الهدوء النسبي على الحدود كان مجرد خدعة استراتيجية.

ورغم هذه الإخفاقات، أكدت الصحيفة أن نتنياهو لم يشكك في تقديرات الاستخبارات، التي قللت من خطر "حماس"، وأشارت إلى أن نتنياهو تجاهل تحذيرات "الشاباك" ووزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان بشأن استخدام "حماس" للأموال القطرية لتعزيز قوتها العسكرية، ورفض مقترحات توجيه ضربة استباقية لغزة، مفضلاً استقراراً وهمياً.

ووفقاً للتحليل، اعتمدت (إسرائيل) قبل 7 أكتوبر على أربعة "أسوار واقية" انهارت جميعها في لحظة الاختبار: الثقة بالاستخبارات، والجدار التكنولوجي، والردع العسكري، والافتراض النفسي بأن الفلسطينيين غير قادرين على تنفيذ هجوم معقد. لكن زعيم "حماس" يحيى السنوار، كما تقول الصحيفة، تمكن من كشف هذا الوهم واختراق تلك الأسوار دون أي إنذار استخباراتي مسبق.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو، الذي يسوّق نفسه كقائد استراتيجي محنك، لم يطلب إعادة تقييم تقديرات الاستخبارات قبل الحرب، ولم يتساءل عما إذا كان السنوار يخدعه بتهدئة الأوضاع بينما كان في الواقع يعد لهجوم شامل. وأشارت هآرتس إلى أن نتنياهو لم يتحمل أي مسؤولية حتى الآن، واكتفى بتحميل الفشل للجهات التابعة له.