الصحة تعلن عن 5 شهداء و37 إصابة بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن وصول 5 شهداء جدد و37 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 48458 شهيداً و111897 جريحا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023م.

وأشارت الصحة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

المصدر / فلسطين أون لاين