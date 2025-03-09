منتدى الإعلاميين يدين احتجاز الاحتلال صحفيين في مستشفى جنين الحكومي

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، وتفتيش هواتفهم وحذف مواد صحفية توثق جرائم الاحتلال المستمرة بالقرب من مستشفى جنين الحكومي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المنتدى في بيان اليوم الأحد: إن هذا الاعتداء السافر على الصحفيين: أنس حوشية، محمد عابد، محمود زكارنة، محمد عبد الخالق، مشاعل أبو الرب، وثلاثة صحفيين أجانب، يشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، ومحاولة لطمس الحقيقة ومنع نقل الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن استهداف الصحفيين لن يثنِهم عن أداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة، ويدعو المؤسسات الحقوقية الدولية، والأمم المتحدة، والاتحادات الصحفية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافة الفلسطينية.

وشدد على أن حرية الصحافة حق مكفول في القوانين الدولية، والمسّ بها يُعدّ جريمة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات. نطالب بتوفير الحماية الفورية للصحفيين، وضمان حقهم في التغطية الإعلامية دون قيود أو تهديدات.

واقتحمت قوات جيش الاحتلال، مساء أمس السبت، مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وألقت قنبلة غاز داخله، إلى جانب إغلاقها المدخل الشرقي للمخيم المحاصرلليوم الـ47 تواليا.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الصحفيين داخل المستشفى ومنعت المرضى، في حين وثقت صور انتشار عناصر قوات الاحتلال أمام بوابات المستشفى. وأفادت كذلك بإغلاق جيش االحتلال مدخل مخيم جنين الشرقي، في وقت دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة بينها مدرعات إلى جنين.



ويعد العدوان الذي تشهده الضفة لاسيما في مدنها الشمالية الأطول والأكثر تدميرا منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وقد أسفر عن أكبر موجة نزوح فلسطيني بالضفة منذ عام 1967، حيث أجبر الاحتلال نحو 40 ألف مواطن على النزوح قسرا من منازلهم.



ومنذ بدء حربه المدمرة عللى قطاع غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقيس القدس، مما أدى لاستشهاد نحو 930 مواطنا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين