هآرتس: 41 من الأسرى الإسرائيليين الـ251 قتلوا بنيران إسرائيلية

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأنّ 41 من الأسرى الإسرائيليين الـ251 في قطاع غزة، قُتلوا جراء عمليات عسكرية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت "هآرتس"، أنّ 41 أسيراً إسرائيلياً من بين 251 أسرتهم حماس في غزة، قُتلوا في الأسر بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية التي شنت على غزة.

وأضافت أنّ الخرائط العسكرية تؤكد أن موقع مقتل ستة من الأسرى على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في أغسطس/آب الماضي، كان ضمن مناطق العمليات المحدودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما نشر تحقيقه حول مقتل الأسرى الستة، قال إنه لم يكن يعلم بوجودهم في المنطقة. وأوردت أن الجيش كان على علم بالخطر الذي يحدق بالأسرى عندما عمل في المنطقة التي قُتل فيها الأسرى الستة.

ويشار إلى أنّ الأسرى الإسرائيليين الستة الذين قُتلوا هم: هيرش غولدبرغ بولين، أوري دانينو، إيدن يروشالمي، أليكس لوبانوف، كارميل جات، وألموج ساروسي.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه "رغم قرار وقف نشاط الجيش في مدينة خانيونس بسبب المخاوف على حياة الأسرى، إلا أنه بعد توقف ليوم واحد فقط، قرر الجيش مواصلة عملياته هناك بهدف تحديد مكان زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار".

وأشارت إلى أنه "بحسب مصادر أمنية إسرائيلية، تقرر أن العثور على السنوار كان أكثر أهمية من إنقاذ أرواح الأسرى الإسرائيليين (لم يتم تحديد مكانه في حينه)".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أي بعد نحو عام على بدء عملية "طوفان الأقصى" وما تبعها من حرب إبادة إسرائيلية مدمرة ضد قطاع غزة، اغتيل السنوار بمدينة رفح جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي وهو يقاتل.

ورغم تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة من المسؤولية عن مقتل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة وتحميل حركة حماس مسؤولية ذلك، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تحمله مسؤولية مقتل عدد كبير من الأسرى جراء عرقلته لأشهر طويلة التوصل إلى صفقة لإعادتهم خوفاً من انهيار ائتلافه الحكومي، والذي كان فيه وزراء من اليمين المتطرف يضغطون لمواصلة حرب الإبادة على غزة.

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى التي استمرت 42 يوماً، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.



ويريد نتنياهو، مدعوماً بضوء أخضر أميركي، تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات