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مواعيد عمل المحاكم الشرعية في غزة خلال شهر رمضان 2025.. دليل شامل

09 مارس 2025 . الساعة 09:25 بتوقيت القدس
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أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في دولة فلسطين عن تعديل مواعيد عمل المحاكم الشرعية في محافظات قطاع غزة الجنوبية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ/ 2025 م.

 وذلك في إطار حرص المجلس على تسهيل معاملات المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
تفاصيل مواعيد العمل:

  • سيكون الدوام في جميع المحاكم الشرعية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.
  •  تم تخصيص محكمة الشاطئ الشرعية لمعاملات إثبات الوفاة فقط لمحافظة شمال قطاع غزة.
  • تم تحديد المحاكم التي تختص بخدمة مناطق معينة للتسهيل على المواطنيين.
  • سيكون العمل بنظام الطوارئ لإنجاز جميع المعاملات ما عدا المعاملات القضائية.

أماكن المحاكم ومواقعها:

  •  محكمة غزة الشرعية: مقر محكمة غزة الشرعية، الطابق الأول.
  •  محكمة الشجاعية الشرعية: مقر محكمة غزة الشرعية، الطابق الثاني.
  •  محكمة الشيخ رضوان الشرعية: مستوصف الشيخ رضوان، البوابة الشرقية.
  •  محكمة شمال غزة الشرعية: مقر المحكمة العليا الشرعية - غزة - النصر خلف السويدي الطابق الأول.
  •  المحكمة الشرعية بالشاطئ: عيادة الشاطئ.
  •  محكمة الوسطى الشرعية: النصيرات - شارع العشرين.
  •  محكمة دير البلح الشرعية: دير البلح - الشارع الرئيسي - بجوار مقر جمعية الهلال الأحمر.
  •  محكمة شرق خانيونس الشرعية: عبسان الكبيرة.
  •  محكمة غرب خانيونس الشرعية: مقر مجمع ناصر الطبي.
  •  محكمة رفح الشرعية: رفح - خربة العدس - مسجد حمزة الطابق الثاني.

تنبيهات هامة:

  •  يُرجى من المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة.
  •  تختص كل محكمة بخدمة مناطق محددة للتسهيل على المواطنيين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #المحاكم الشرعية

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