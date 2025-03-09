مواعيد عمل المحاكم الشرعية في غزة خلال شهر رمضان 2025.. دليل شامل

أعلن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في دولة فلسطين عن تعديل مواعيد عمل المحاكم الشرعية في محافظات قطاع غزة الجنوبية خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ/ 2025 م.

وذلك في إطار حرص المجلس على تسهيل معاملات المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.

تفاصيل مواعيد العمل:

سيكون الدوام في جميع المحاكم الشرعية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

تم تخصيص محكمة الشاطئ الشرعية لمعاملات إثبات الوفاة فقط لمحافظة شمال قطاع غزة.

تم تحديد المحاكم التي تختص بخدمة مناطق معينة للتسهيل على المواطنيين.

سيكون العمل بنظام الطوارئ لإنجاز جميع المعاملات ما عدا المعاملات القضائية.

أماكن المحاكم ومواقعها:

محكمة غزة الشرعية: مقر محكمة غزة الشرعية، الطابق الأول.

محكمة الشجاعية الشرعية: مقر محكمة غزة الشرعية، الطابق الثاني.

محكمة الشيخ رضوان الشرعية: مستوصف الشيخ رضوان، البوابة الشرقية.

محكمة شمال غزة الشرعية: مقر المحكمة العليا الشرعية - غزة - النصر خلف السويدي الطابق الأول.

المحكمة الشرعية بالشاطئ: عيادة الشاطئ.

محكمة الوسطى الشرعية: النصيرات - شارع العشرين.

محكمة دير البلح الشرعية: دير البلح - الشارع الرئيسي - بجوار مقر جمعية الهلال الأحمر.

محكمة شرق خانيونس الشرعية: عبسان الكبيرة.

محكمة غرب خانيونس الشرعية: مقر مجمع ناصر الطبي.

محكمة رفح الشرعية: رفح - خربة العدس - مسجد حمزة الطابق الثاني.

تنبيهات هامة:

يُرجى من المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة.

تختص كل محكمة بخدمة مناطق محددة للتسهيل على المواطنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين