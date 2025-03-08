شهيد ومصاب إثر قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، مساء اليوم السبت، إثر غارة جوية إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة، استهدفت سيارة في بلدة خربة سلم في جنوب لبنان.

وجاء القصف بعد ساعات من سلسلة غارات شنها جيش الاحتلال على الجنوب هي الأوسع منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارة التي نفذها جيش الاحتلال في خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وضمن خروقاته للاتفاق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه تم تسجيل تحليق مكثف وعلى علو متوسط للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بالجنوب.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو التابع له استهدف عنصراً من حزب الله ادعى أنه منخرط في إعادة تأسيس البنية التحتية وتوجيه أنشطة حزب الله في جنوب لبنان.

ومساء الجمعة، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من عشرين غارة استهدفت عدة مناطق جنوبية. وطاولت الغارات مناطق جبل الريحان وزبقين وياطر وواديا في بلدة البابلية، وبلدة تبنا، إضافة إلى منطقة مريصع الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية.

ويأتي ذلك فيما كان الجيش اللبناني قال، في بيان الخميس الماضي، إنّ إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته "يهدّد استقرار لبنان وينعكس سلباً على الاستقرار في المنطقة، كما يتنافى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من عام من المعارك بين حزب الله وإسرائيل، بما في ذلك شهران من الحرب المدمرة.

وبالرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استمرت إسرائيل في تنفيذ ضربات داخل الأراضي اللبنانية. وبحسب بيانات رسمية لبنانية، فإن إسرائيل ارتكبت 1091 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ، ما خلّف 84 شهيداً و284 جريحاً على الأقل.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات